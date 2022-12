Lecker Kreuzberg

Die Markthalle neun

Wie lieb ick dir: Die Markthalle neun steht seit 130 Jahren an Ort und Stelle in der Eisenbahnstraße. Dort wird nicht nur verkauft, sondern auch hergestellt: Geht man in den Keller, finden sich dort eine Bäckerei und eine Brauerei. Über der Erde dann kann man zur Schrippe das frische Helle genießen. D 2022.

RBB, 17.05 Uhr

Stationen

Zwischen Macht und Ohnmacht – Papst Franziskus und der Krieg

Für Katholiken ist er wie Messi: Sie schauen, was der Papst so macht, tut und sagt. Auch im Falle des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. D 2022.

BR, 19.00 Uhr

Re: Der Ausverkauf von Lissabon

Altstadt ohne Einheimische

Was Touristen denken, wird Wirklichkeit: Die Zentren beliebter Städtetripziele verkommen zu Fotoleinwänden, zur Staffage der Reiseindustrie. Di...