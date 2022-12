Wiesner, Decho, Kutscher

»Nehmse Platz, Herr Jeheimrat!« – das war die stehende Redewendung des Berliner Frisörs Kleinekorte, den der Autor C. U. (Claus Ulrich) Wiesner erfunden hatte. Dessen satirische Monologe erschienen im Eulenspiegel, später gesammelt in Büchern. Der gebürtige Brandenburger, der am Neujahrstag 90 geworden wäre – er starb 2016 –, war vielseitig. Er gab Bücher des Dänen Herluf Bidstrup und des sowjetischen Autorenpaares Ilf und Petrow heraus, schrieb Komödien (eine auch über Kleinekorte), die in Rostock und Dresden uraufgeführt wurden, und Szenarien für die »Polizeiruf«-Reihe sowie »Stülpner-Legende«, eine Historien-Serie über einen Wildschütz im 18. Jahrhundert mit Manfred Krug. Selbst legendär wurde Wiesner als Autor der langlebigen »Spuk«-Reihe, beginnend mit »Spuk unterm Riesenrad« (1979) bis hin zu »Spuk am Tor der Zeit« (2002). ...