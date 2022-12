Widerstand auch in US-Streitkräften

Das dem Wahnsinnsakt vom Dezember 1972 am 16. April völlig überraschend vorausgegangene verheerende Flächenbombardement von »B-52«-Bombern auf Haiphong forderte 886 Todesopfer und 1.108 Verletzte. Was dann in der zweiten Dezemberhälfte dem ganzen Norden angetan wurde, löste lauten Protest in vielen Ländern und den USA selbst aus. Von maßgeblichen Politikern der »westlichen Welt« aber ist nichts dergleichen überliefert. Papst Paul VI. drückte öffentlich seinen Abscheu über das »Weihnachtsbombardement« aus. Er sprach von »Bitterkeit und Besorgnis« und hoffte auf ein schnelles Ende des Krieges im »gesegneten« Vietnam. Die New York Times sprach gewiss im Sinne vieler US-Amerikaner von »Steinzeit-Barbarei«, die Washington Post fragte, ob der Präsident den Verstand verloren habe.

Auch in den Reihen der US-Streitkräfte gärte es, nachdem es schon 1968/69 zu Protesten gegen den Krieg gekommen war. Damals hatten »B-52«-Bomber die Provinzstadt Vinh dem Erdboden glei...