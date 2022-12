Die letzte Klasse

Aus der Klassenpolitik Friedrichs II., der Entwicklung der Beamtenschaft zu einem sozial und rechtlich abgegrenzten »vierten Stand« sowie der Gemengelage der Reformzeit hatte sich in Preußen ein eigentümlicher Staatsaufbau gebildet, dessen Kenntnis unentbehrlich zum Verständnis der Entstehung des Marxismus ist.

In der Zeit von 1806 bis 1820 hatte der preußische Staat eine eindrucksvolle Phase der inneren Konstituierung durchgemacht. Im 18. Jahrhundert bestand er noch aus einem Flickenteppich an Territorien mit den unterschiedlichsten ökonomischen, religiösen, rechtlichen und kulturellen Bedingungen, die nur durch die Person des Königs zu einem Ganzen integriert waren. Nun gab es unter dem König ein modernes, nach Sachzuständigkeiten gegliedertes Staatsministerium und ein Staatssekretariat; dazu zehn, später acht Provinzregierungen. Die Provinzen waren eingeteilt in Regierungsbezirke, diese in Kreise. Parallel dazu wurde mit Amts-, Landes- und Oberlandesge...