South Park

Kanada im Streik

Verfechter der Theorie, der Imperialismus sei aufgebaut wie eine Pyramide, würden hier wohl sagen, da meckere ein Imperialist aus dem Mittelbau. Kanada, Nordamerikas ahornsirupige Hälfte, verlangt nach Aufmerksamkeit und tritt in einen Streik, den die US-Konsumenten pennälerhumoristischer Cartoons zu spüren bekommen und die zur Spendensammlung für die Streikenden übergehen. USA 2008.

Comedy Central, 16.45 Uhr

Fahr mal hin

Nichts für Warmduscher – Der Rhein zwischen Mainz und Worms

Karl Simrock (1802–1876) warnte einst verlockend: »An den Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein, / Mein Sohn, ich rate dir gut, / Da geht dir das Leben zu lieblich ein, / Da blüht dir zu freudig der Mut.« Auch die blütenlose Jahreszeit tut dem Charme des Rheins keinen Abbruch. Schließlich kann man Eisbaden, über den Eicher See schippern und Tundra-Saatgänse besuchen. BRD 2022.

SWR, 18.15 Uh...