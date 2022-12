Der Vorhang ist gefallen

Meine unvergessene Namensgeberin, Eileen aus Sutton Coldfield bei Birmingham, hätte »oh dear« gesagt, könnte ich ihr von Terry Halls Tod erzählen, auch wenn sie ihn wahrscheinlich nicht kannte, und noch einmal »oh dear« bei dem Gedanken daran, dass in den späteren Jahren jedes Konzert der Specials mit dem alten Hit »Enjoy Yourself« begann. Den kannte sie sicher von Bing Crosby oder Doris Day. »Enjoy yourself it’s later than you think / The years go by as quickly as you wink.« Es stimmt. Blitzschnell. Eben waren noch alle jung, sogar Eileen. »Our House« von Madness, das war für mich immer das Arbeiterglückhäuschen mit dem schmalen Garten und der Vogeltränke.

Bei Terry Hall wird es ähnlich gewesen sein, Coventry ist schließlich nur 30 Minuten entfernt. Black Country – das steht für Kohlenstaub, für die Drecksluft der Fabrikschlote, nicht etwa für besondere Sympathie Kollegen und Nachbarn dunkler Hautfarbe gegenüber. Gerade in den schwierigen Zeiten der Ends...