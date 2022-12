Frisches auf den Tisch

Es kling wie ein Reklamespruch, für die Branche auch irgendwie passend: »Gute Ernährung so einfach wie möglich machen – für alle.« Ein Eckpunktepapier zur Ernährungsstrategie 2023 präsentierte am Mittwoch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) von Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen). Bereits morgens tingelte der Minister ins »Morgenmagazin« von ARD und ZDF, um seine Rezepte vollmundig zu erklären. Die wichtigsten Zutaten: eine stärker pflanzenbasierte Ernährung, Reduzierung des Konsums von Zucker, Fett und Salz, Verringerung der Lebensmittelverschwendung sowie Förderung einer Gemeinschaftsverpflegung mit erhöhtem Anteil an saisonal-regional und ökologisch-klimafreundlich erzeugten Lebensmitteln.

Ein Knackpunkt: Viele Verbraucher können sich die Produkte, die auf dem BMEL-Wunschzettel stehen, nicht leisten. Das ahnt auch Özdemir, wenn er »soziale Fairness« bei Lebensmittelpreisen anmahnt. Nur, wie umsetzen? Eine Idee: »Die Mehrwertst...