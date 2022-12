Stromkrise in Kauf genommen

Als der ANC-Wahlparteitag am vergangenen Freitag begann, ging vielerorts in Südafrika das Licht aus. Über Nacht hatte der staatliche Stromversorger Eskom den Ausfall von insgesamt acht zusätzlichen Blöcken in sieben seiner Kohlekraftwerke zu verzeichnen. Die rollierenden Stromabschaltungen mussten deshalb auf die dritthöchste Stufe ausgeweitet werden. Für Haushalte und Unternehmen im ganzen Land bedeutet das vier bis fünf Stromsperren von jeweils zweieinhalb Stunden – pro Tag.

An Zufall glaubte offenbar auch in der Regierung niemand mehr. Noch am Sonnabend entsandte das Militär auf Anfrage aus dem Präsidialamt und dem Ministerium für öffentliche Betriebe Soldaten zum Schutz von vier Kraftwerken. Der Schritt sei eine Antwort »auf die wachsende Bedrohung durch Sabotage, Diebstahl, Vandalismus und Korruption an Eskom-Kraftwerken«, erklärte Präsidialamtssprecher Vincent Magwenya.

Geplante Stromabschaltungen zur Entlastung des Netzes gibt es in Südafrika seit ...