Anspruch und Feingefühl

Da meint man, einen Künstler und sein Werk aus persönlichen Begegnungen und Gesprächen, aus der Rezeption vieler Werke und der bisher zugänglichen Veröffentlichungen gut zu kennen, und wird doch eines Besseren belehrt. Christina Bogusz, die Direktorin des Sorbischen Museums Bautzen, hat im Dresdener Sandstein-Verlag einen Sammelband über Leben und Schaffen Jan Bucks herausgegeben, der als Katalog zu den Ausstellungen anlässlich des 100. Geburtstags des Künstlers am 2. August konzipiert ist, aber in seinem Anspruch weit darüber hinausgeht. Verfasst sind die Texte dem Wirkungskreis Jan Bucks entsprechend in deutscher, obersorbischer, niedersorbischer und polnischer Sprache.

Wer in diesem exzellent gestalteten Buch liest, geht auf eine Entdeckungsreise. Es gibt fünf einführende Essays, eine Werkübersicht für die Ja...