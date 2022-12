Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kontrolldichte erhöhen IG BAU: Mehr »Schwarzarbeit«, Sozialbetrug und Mindestlohnverstöße auf Baustellen Bernd Müller Auf deutschen Baustellen gibt es ein organisiertes System von sogenannter Schwarzarbeit, davon ist die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) überzeugt. Über 9.200 Ermittlungsverfahren im Bauhaupt- und Baunebengewerbe wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eingeleitet, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Mindestlohnverstöße auf Baustellen machten demnach über elf Prozent aller Ermittlungsverfahren aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahm ihre Zahl deutlich zu; damals gab es 7.430 Verfahren zu illegalen Praktiken und Schwarzarbeit auf dem Bau. Die Zunahme erklärt sich auch aus der Coronakrise, in der wesentlich weniger kontrolliert wurde. Die Situation auf dem Bau dürfte allerdings schlimmer sein, als in der Zahl der Ermittlungsverfahren zum Ausdruck kommt. »Die aufgedeckten Verstöße sind nur die Spitze des Eisbergs«, erklärte Carsten Burckhardt vom Bundesvorstand der IG BAU. »Schwarz...

Artikel-Länge: 3375 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen