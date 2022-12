Du und dein Tier

Essen ist ein elementares Problem. Das Weihnachtsessen bildet da keine Ausnahme, obwohl einem gerade an Weihnachten wenigstens die Traditionen zur Hilfe kommen können. Die Tradition ist so hilfreich, weil sie einem das Denken abnimmt. Denn das bringt leider oft den Stachel des Zweifels mit sich, und bereits ein kleiner Augenblick des Zweifels kann oft das ganze Essen verderben. Die Tradition ist unglücklicherweise wiederum selbst selten unproblematisch. Verschiedene Leute, die zusammenkommen, vertreten unterschiedliche Traditionen oder haben ihr jeweilig gespaltenes Verhältnis zu ihnen. Womit man wieder beim Ausgangspunkt angelangt wäre. Denn abgesehen vom elementar Problematischen (der Beschaffung, Bezahlung, Bereitung und Betreuung des Essens), ist das Essen so ungemein problematisch, weil es oft genug und insbesondere an Weihnachten ein gemeinsames Essen ist. Wo Gesellschaft ist, da lauern zwangsläufig auch der Streit und die Allergie. Das Essen aber s...