Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Weihnachtshaus Straupitz Die Geschmäcker sind verschieden. Wie schon bei der Fußball-WM der Männer: Die einen geiern danach, die andern können kaum erwarten, dass es vorbei ist. Genauso Weihnachten; das ist die WM, nur jedes Jahr. Mag man 400 Saisongartenzwerge vorm Haus stehen haben wie in Straupitz, oder findet man das brutal hässlich? Es gibt solche und solche. D 2022. RBB, 17.05 Uhr Zwischen Abschied und Aufbruch Generationswechsel im Kontorhausviertel Das einzig Beständige ist der Stadtteil selbst: In Hamburgs backsteinrotes Kontorhausviertel wechseln die Generationen. Eine Mitbegründerin der Caritas-Schwerpunktpraxis für wohnungslose Menschen übergibt an ihren Nachfolger. Ein paar Straßen weiter ist...

Artikel-Länge: 2233 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen