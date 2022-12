Was war das für ein Sommer 1996. Danz, Gesang und Alkohol. Ungeklammerte Wunden, man weinte, rauchte, hörte in der Badewanne bei Weißwein und Toffifee »Asyl im Paradies«: »Meine Uhr ist eingeschlafen. / Ich hänge lose in der Zeit. / Ein Sturm hat mich hinausgetrieben / Auf das Meer, das Meer der Ewigkeit.« Diese Verse hatte die Sängerin wenige Wochen vor ihrem Tod in die Welt entlassen, als eigenes Epitaph.

Dem Text webten sich eine Melodie und eine Intonation ein, die den endgültigen Übergang hörbar machen. Im Refrain betont Tamara Danz das Wort »Paradies« einmal auf der ersten Silbe, dann auf der letzten. Ohne dass sich am Text was ändert, legt sie den Akzent auf den Abschied und hernach auf den Ausblick: Ende und Anfang, Verlust und Hoffnung, Abschied von der Mitwelt und Ankunft in der Nachwelt als ein und dasselbe. »Das Sterben«, hat Peter Hacks einmal geschrieben, »ist am Auferstehen der unangenehme Teil.«

Tamara Danz wurde am 14. Dezember 1952 im th...