Zum Inhalt dieser Ausgabe | Krüger, Kolditz, Raabe Jegor Jublimov Wem ist die erste deutsche Rockoper zu verdanken? Dem Volkstheater Rostock, der Autorin Waldtraud Lewin und dem Komponisten Horst Krüger, der 1979 die rockigen Klänge für »Rosa Laub« entwickelte. Der Musiker, Bandleader und Arrangeur feiert am Mittwoch den 80. Geburtstag, hat »Rosa Laub« auf den Weg ins Berliner Metropol-Theater gebracht und mit dem Stück »Zaubersprüche« noch eine weitere Rockoper geschaffen. Der musikverrückte Berliner Maurer begann als Schlagzeuger und Bassist, u. a. bei Klaus Lenz, und vervollständigte sein Rüstzeug während seines Wehrdienstes im Erich-Weinert-Ensemble 1960–61. Auch im Gerd-Michaelis-Chor sang er gemeinsam mit Gerti Möller, mit der er in erster Ehe auch verheiratet war. Ab 1968 leitete er eigene Musikgruppen, von denen die Horst-Krüger-Band mit ihrem Titel »Die Tagesreise« den größten Erfolg hatte. Ab 1976 suchte Krüger neue Herausforderungen, schrieb Filmmusiken (u. a. für die Serie »Rächer, Retter und Rapiere« von 19...

Artikel-Länge: 3039 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen