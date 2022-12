Der antisowjetische ­Denkmalschutz

Grenzenlose Undankbarkeit: Die Denkmäler, die an diejenigen erinnern sollen, die die Welt vom deutschen Faschismus befreiten, sollen geschleift werden oder wurden es bereits. Grund: Sie stehen ja für Russland, und Russland steht für Putin. Eins würde es im Vielvölkerstaat Sowjetunion auch heute nicht geben: solch abgrundtiefe Verblödung. BRD 2022.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Utopia in Babelsberg

Science-Fiction in der DDR, das zeigt die Dokumentation von Knut Elstermann, war keine durchgängige Erfolgsstory, aber eine interessante und eigenwillige Episode in der deutschen Filmgeschichte mit Höhepunkten. Die Tricks in »Signale – Ein Weltraumabenteuer« und »Eolomea« erreichten d...