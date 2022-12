Drei Kaiser im Knast

Samstag, 10. Dezember

Razzia in Brüssel, Bargeld in Säcken und Koffern, eine griechische »Europaabgeordnete« soll von Katar bestochen worden sein. Ihre Immunität wird aufgehoben. In einem Schweizer Bankschließfach.

Dienstag, 13. Dezember

Bei der Reichsbürger-Razzia sind mehr Waffen gefunden worden als zunächst gemeldet, nämlich 90. Wasserpistolen, Leuchtschwerter, Armbrüste mit Bolzen und Gänsebrüste mit Klößen und Rotkohl.

Razzia auch bei Mitgliedern der »Letzten Generation«, sie sollen eine kriminelle Vereinigung gebildet haben mit dem Ziel, den Umweltschutz einzuführen. Neun sitzen in Bayern im Knast und werden mit Weißwurst gefoltert. Gleichzeitig wird in Berlin-Moabit Heinrich XIII. Prinz Dings verhört.

»Guten Tag, Herr Prinz.«– »Ich möchte mit ›Exzellenz‹ angesprochen werden, Herr Dings.«– »Exzellenz sind das Oberhaupt der Organisation ›Patriotische Union‹?« – »Ich sage nichts ohne meine Reichsjustizministerin.« – »Zigarette?« – »Nein, danke. Ich ra...