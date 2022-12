Floridas Südwestküste

In Juan S. Guses Science-Fiction-Roman »Miami Punk« (2019) verschwindet der Atlantik vor der Küste Floridas. Der Staat stellt Catcher an, die der grassierenden Alligatorenplage Herr werden sollen. Rechte Schlägertrupps mischen Zeltstädte auf. Währenddessen debattiert die Linke in einem Bau, der an das Hannoversche Ihme-Zentrum erinnert, alles aus. Das Realflorida sieht (noch) anders aus als im Roman. BRD 2020.

3sat, 17.00 Uhr

Heu, Milch, Erntehektik

Heureka! 2020 übernahm ein junges Ehepaar im niedersächsischen Toppenstedt den Bauernhof der Eltern seinerseits. Inklusive 50 Milchkühe und eines Schuldenbergs. Ihre Idee, um damit umzugehen: Sie machen sich an die Produktion von Heumilch. Die Rinder kriegen dafür winters ausschließlich Heu und dazu im Sommer frisches Gras. Ob das schmeckt? BRD 2022.

NDR, 18.15 Uhr

