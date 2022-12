»Freiheit, das ist eine hochkomplizierte Sache«, sagt der Leiter eines »Bärenparks« in Beliza in Bulgarien. Der Park wurde von der österreichischen Tierschutzorganisation »Vier Pfoten« eingerichtet. Bulgarien ist Mitglied der EU, seitdem ist die Haltung von Tanzbären dort verboten. Sie werden von den Tierschützern in Begleitung von Polizisten und Westjournalisten beschlagnahmt und kommen in den »Bärenpark«. Dort leben sie fortan in einem eingezäunten Gelände mit ärztlicher und verhaltensbiologischer Betreuung, um sie wieder an ihre »ursprünglichen Lebens- und Verhaltensweisen« zu gewöhnen – und das ist das »Hochkomplizierte«.

Entließe man sie in die Freiheit, würden sie sofort ins nächste Dorf laufen, um sich Nahrung zu verschaffen, woraufhin man sie als »Problembären« erschießen würde. Die Tierschutzorganisation hat noch einen Bärenpark in Mecklenburg. Dorthin kommen Bären aus Zoos in Krisengebieten wie Gaza, Mossul und Aleppo, aber auch Bären aus schlec...