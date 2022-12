Drohnen, Luftabwehr, künstliche Intelligenz

Langsam, aber sicher dringt die chinesisch-saudische Kooperation in die Rüstungsbranche vor und damit in einen Bereich, aus dem die Vereinigten Staaten ihre Rivalen – Russland und China – eigentlich um jeden Preis fernzuhalten suchen. Ein erster Vorstoß ist China schon vor Jahren gelungen, als Riad eine erkleckliche Anzahl seiner »Wing-Loong«-Drohnen erwarb. Washington hatte Saudi-Arabien die Lieferung von Drohnen verweigert. Die saudischen Streitkräfte haben die Drohnen unter anderem im Jemen-Krieg eingesetzt. Ende vergangenen Jahres berichtete der US-Sender CNN, chinesische Unternehmen unterstützten saudische Firmen auch bei der Herstellung ballistischer Raketen. Habe Saudi-Arabien Raketen bislang in China gekauft, so gehe es nun mit chinesischer Hilfe zur Eigenproduktion über.

Ein weiterer Ausbau der bilateralen Rüstungs...