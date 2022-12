Prügelpolizisten droht Strafe

Die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam, doch nun zeichnen sich Konsequenzen ab: Vor zahlreichen Augenzeugen war ein 47jähriger psychisch erkrankter Mann am 2. Mai bei einer Festnahme in der Innenstadt von Mannheim von zwei Polizeibeamten so brutal traktiert worden, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Gut ein halbes Jahr später hat die zuständige Anklagebehörde gehandelt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim erhob gegen die beiden Polizisten, einen Polizeioberkommissar und einen Polizeihauptmeister Anklage. Wie aus einer Mitteilung der Behörde vom 9. Dezember hervorgeht, wird dem Oberkommissar Körperverletzung im Amt mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Der Vorwurf gegen den Hauptmeister lautet lediglich auf fahrlässige Tötung durch Unterlassen.

Die »Initiative 2. Mai Mannhe...