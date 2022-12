Dichter der Revolution

Heinrich Heine hat sein Publikum stets auf eine Weise entzweit, wie es sich ein auf kämpferische Wirkung eingestellter Autor kaum besser wünschen kann. Er begann in den frühen 1820er Jahren als ein in Liebesgefühlen schwelgender Romantiker, und so wird er selbst heute noch von vielen gesehen. Mit dem »Buch der Lieder«, das zu seinen Lebzeiten zahlreiche Auflagen erlebte, wurde er berühmt. Doch Heine suchte schon früh nach neuen, zeitgemäßeren Formen des literarischen Ausdrucks. Später setzte er sich nicht nur von der »Romantischen Schule« ab – namentlich von deren frühen Protagonisten wie den Schlegels oder Novalis –, sondern produzierte eine zwar immer noch romantisch wirkende Lyrik, die thematisch aber viel weiter ausgreift, philosophische und historische Fragen behandelt oder scharfe Gesellschaftskritik liefert.

Unbekannt oder suspekt

Bereits früh diagnostizierte Heine das »Ende der Kunstperiode« und zog Konsequenzen aus der Tatsache, dass sich Rolle u...