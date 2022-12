Jeder fünfte Viertklässler abgehängt

Einmal mehr sprechen Bildungsforscher von »alarmierenden Befunden« und unüberhörbaren »Weckrufen«. Inzwischen verfehle etwa jeder fünfte Viertklässler hierzulande die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik, beinahe jeder vierte sei verhaltensauffällig, heißt es in einem Gutachten, das die Kultusministerkonferenz sich von ihrer Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) hat erstellen lassen. Am Freitag wurde es in Berlin vorgestellt.

Der Anteil derer, die in der Grundschule frühzeitig abgehängt werden, wächst seit Jahren stetig, besagen diese Zahlen des SWK. Je nachdem, welche Fähigkeit man prüfe, liege er mittlerweile bei 18 bis 30 Prozent. Gemessen ist das an Mindeststandards, die nicht hoch angesetzt sind. In Deutsch gibt es da einfache Lückentexte. Wer jedes vierte Wort richtig einsetzt, erreicht das »definierte Minimum an Kompetenzen« (SWK).

In der Regel kommen die Verlierer des Bildungssystems aus armen Familien, von denen verhältnismäßig viel...