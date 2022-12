Streiken, bis der Richter kommt

Streikrecht ist Menschenrecht: Unter diesem Motto versammelten sich am Samstag knapp 100 Menschen zu einer sogenannten Saalkundgebung im Kiezraum auf dem Dragonerareal in Berlin-Kreuzberg. Am internationalen Tag der Menschenrechte, so das Anliegen der »Kampagne für ein umfassendes Streikrecht«, sollte die Bedeutung von Arbeitskämpfen hervorgehoben werden.

Das Recht auf Streik taucht in mehreren völkerrechtlichen Vereinbarungen auf. Ein Beispiel ist die Europäische Sozialcharta, die auch Deutschland verpflichtet, dieses Grundrecht allen Beschäftigten zu garantieren. Doch in der BRD existiert nach wie vor nur ein sehr stark beschnittenes Streikrecht. Arbeitskämpfe gegen Umstrukturierungsmaßnahmen von Unternehmen oder für politische Forderungen gelten als verboten. Sogenannte wilde Streiks sind ebenfalls »illegal«. Während angestellte Lehrkräfte für bessere Arbeitsbedingungen streiken dürfen, ist es verbeamteten untersagt.

Diese repressive Regelung geht auch...