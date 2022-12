So schnell schießen die Reußen nicht

Sonntag, 4. Dezember

Der Bürger wertet beim Frühschoppen die Weltlage aus: »Aber warum hat der Bundestag beschlossen, dass die Hungersnot in der Sowjetunion ein Völkermord an den Ukrainern war? In der SU sind damals doch alle verhungert.« – »Schon, aber nur in der Ukraine aus politischen Gründen!« – »Mumpitz. So billig könnte man den Russen auch die Judenmorde in die Schuhe schieben.« – »Welche Judenmorde?« – »Na den Holocaust.« – »Ach, DIE Judenmorde meinst du. Wieso eigentlich ›Morde‹? So etwas kann im Krieg schon mal vorkommen. Und den Krieg haben die Russen angefangen!« – »Sagt der Höcke auch.« – »Und das Europa-Parlament. Die haben irgendwann entschieden, dass die Sowjetunion am Zweiten Weltkrieg mitschuldig war.« – »MITschuldig? Wer war es denn noch?« – »Der Hitler.« – »Wer?« - »Na hier, Adi mit der Rotzbremse.« – »Ach, DEN Hitler meinst du. Der war auch Kommunist? Erklärt natürlich alles.«

Montag, 5. Dezember

Die Bundesregierung ist wieder angeschi...