Am 6. Dezember 1897 verkündete der damalige Außenstaatssekretär Bernhard von Bülow vor dem Reichstag in Berlin, dass auch Deutschland einen »Platz an der Sonne« beanspruche – also genauer denselben Status wie die großen Kolonialmächte Britannien und Frankreich. Zur Erinnerung an die verhängnisvollen Folgen dieser Erklärung veranstaltete das Berliner Afrika-Haus in Zusammenarbeit mit Helle Panke e. V. und Farafina e. V. am 28. November 2022 ein Symposium, bei dem Stefan Bollinger den folgenden Vortrag hielt. Wir danken dem Autor für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Einen 125. Jahrestag aufzurufen verleitet zu Spekulationen und Irritationen. Um was soll es gehen, um einen gewonnenen oder einen verlorenen Krieg, ein Geburts- oder Sterbedatum? Wir sollen uns gar mit einem Untoten beschäftigen? Der Jubilar mit den vielen Leben ist – der Imperialismus, hier sicher zuallererst der deutsche.

Dieser Imperialismus trat mit dem Ruf nach Kolonien an das Licht der Öf...