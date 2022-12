Unter dem Zuckerguss

Am Nachmittag des zweiten Advents sitzt Graumann in der stillen Stube am Schreibtisch, arbeitet, trinkt Kaffee dazu und isst Zimtsterne, die er lange im Supermarkt gesucht und gestern endlich gefunden hat. Macht dies und das, und was immer er tut, er bleibt nie bei der Sache. Schaut durchs Fenster in den Winter hinaus u...