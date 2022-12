Die benachbarten Länder Iran und Pakistan sind um demonstrative Annäherung bemüht. Tatsächlich ist auf diesem sensiblen Gebiet ein Nachholbedarf entstanden. Besonders stark wird dieser im Iran wahrgenommen, wo »Optimismus« zur Staatsdoktrin gehört. So las man zum Beispiel in der englischsprachigen Tehran Times am 5. Dezember, dass beide Länder ihre Anstrengungen verstärken wollen, ihr Handelsvolumen auf fünf Milliarden US-Dollar zu steigern.

Zum Vergleich: Iran und die Türkei, auch sie sind Nachbarländer, hatten schon im vorigen Jahr ein Handelsvolumen von elf Milliarden US-Dollar und wollen es – aber auch das ist einseitiger iranischer »Optimismus« – demnächst auf 30 Milliarden US-Dollar steigern. Um jedoch die Realität ins Spiel zu bringen: Iran und Pakistan hatten im vorigen Jahr ein auffallend niedriges Handelsvolumen von nur 360 Millionen US-Dollar.

Manches tut den Beziehungen zwischen den beiden Staaten nicht gut. Be...