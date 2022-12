Schuften bis zum Umfallen

Arbeit macht oft krank: Überstunden und Stress fordern früher oder später ihren Tribut, die Leiden sind vielfältig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Stress nicht ohne Grund als eine der größten Gesundheitsgefahren des Jahrhunderts ein. Das hindert Politiker aber nicht daran, nach noch längeren Arbeitszeiten zu rufen.

Am Mittwoch wurde in Nürnberg die Sozialmesse »Consozial« 2022 eröffnet. Bei dieser Gelegenheit forderte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) ein »modernes, flexibles Arbeitszeitgesetz«. In der Sozialwirtschaft müsse man neue Wege gehen – und über längere Arbeitszeiten reden. Auf »freiwilliger Basis« sollen die Beschäftigten an einzelnen Tagen bis zu zwölf Stunden arbeiten können. Als Wochenarbeitszeit schweben ihr 48 Stunden vor.

Wie sie die Freiwilligkeit des längeren Arbeitens sowie Gesundheits- und Arbeitsschutz gewährleisten möchte, erklärte Scharf nicht. Aber ihr Vorschlag erschreckte die Arbeiterwohlfahrt (AWO), einen ...