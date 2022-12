Die Nordstory – Wind, Welle, Weite

Winter auf Helgoland

1.450 Menschen leben auf der einzigen deutschen Hochseeinsel Helgoland. Setzt das harte Winterwetter ein, wird es noch einsamer dort, denn dann brechen schon einmal See- und Flugverbindungen ab. Aber die Helgoländerinnen und Helgoländer haben gelernt, damit umzugehen. Auch das hiesige Thai-Restaurant improvisiert, wenn der Kontakt zur Außenwelt einfriert. D 2019.

NDR, 15.00 Uhr

Ein Winter im Schwarzwald

Wie die Sahne auf der Kirschtorte liegt im winterlichen Schwarzwald der Schnee auf den Wäldern und Wiesen. So war es zumindest früher. Heute mangelt es an Kälte. Schlittenhundefarmer geraten dabei an ihre Grenz...