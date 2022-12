Freispruch für eine Fata Morgana

Der Mann auf der Anklagebank des Amtsgerichts ist Mitte dreißig – mehr lässt sich nicht sagen über ihn. Ein Mensch ohne besondere Kennzeichen. So habe ich mir jemanden nicht vorgestellt, der in einer Szenekneipe in Richtung eines dunkelhäutigen deutschen Gastes und dessen Frau mehrfach den Hitlergruß gebrüllt haben soll.

Sollte sich dieser Vorwurf bewahrheiten, droht ihm dafür jetzt wegen öffentlichen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eine Freiheitsstrafe. Denn auch »Parolen und Grußformen« sind als Kennzeichen zu verstehen, das stellt Paragraph 86 des Strafgesetzbuches ausdrücklich klar.

Einen »hinreichenden Tatverdacht« hatte der Staatsanwalt bereits bejaht und »Strafbefehl« beantragt, allein aufgrund der Aktenlage, ohne Anhörung des Beschuldigten und ohne einen Schuldbeweis erbringen zu müssen.

Aber weil der Beschuldigte die kurze Einspruchsfrist gegen den Strafbefehl gewahrt hat, hat er heute noch die Ge...