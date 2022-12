»Wir fühlen uns betrogen«

Sie haben auf der Eucoco-Konferenz von einem »Endspiel« gesprochen, das gerade im Maghreb stattfinde …

Die Vereinten Nationen haben 30 Jahre lang versagt und waren nicht in der Lage oder hatten nicht den Willen, den Konflikt in der Westsahara gemäß ihrer eigenen Charta zu lösen. Das ist der Grund, warum der Waffenstillstand am 13. November 2020 zusammengebrochen ist und jetzt Krieg herrscht. Gleichzeitig steigen die Spannungen in der gesamten Region. Marokko hat Israel, eine fremde Macht, ins Spiel gebracht. Offensichtlich setzt jeder auf seine letzte Karte. Das nenne ich das »Endspiel« in der Westsahara. Da die UNO versagt hat, wird der Ausgang möglicherweise innerhalb der Region entschieden. Er wird wesentlich von den dortigen Kräfteverhältnissen abhängen. Auf der Ebene der Afrikanischen Union wie überhaupt international wirbt Marokko mit aller Anstrengung für seinen »Autonomieplan«, wobei es den Trump-Tweet vom Dezember 2020 über die angebliche Zugehör...