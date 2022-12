Eine Frage der Chips

Die nächste US-Sanktionsrunde gegen chinesische Techkonzerne könnte bereits am Dienstag verkündet werden. Dann läuft die Frist ab, die die US-Behörden 31 Unternehmen aus der Volksrepublik im Oktober gesetzt haben, als sie diese auf ihrer sogenannten Unverified List plazierten. Wer darauf landet, hat 60 Tage Zeit, um Inspektionen durch US-Stellen am Firmensitz zu genehmigen. Unternehmen, die das nicht mit sich machen lassen, können auf die Entity List geschoben werden, was mit harten Sanktionen verbunden ist. Treffen könnte es diesmal nicht zuletzt Chinas führenden Speicherchiphersteller YMTC aus Wuhan, der erst 2016 gegründet worden war, aber bereits in Richtung Weltspitze vorstößt.

Dass es bei den US-Sanktionen gegen die chinesische High-Tech-Branche nicht nur um die Ausschaltung eines wirtschaftlichen Konkurrenten geht, hat kürzlich Chris Miller in der FAZ betont. Miller, der an der renommierten Flet...