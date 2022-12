Gegründet 1947 Sa. / So., 3. / 4. Dezember 2022, Nr. 282

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Zeit reif für alternative Großturniere« Kommerz und Korruption der Verbände machen Fußballsport kaputt. Fans als Machtfaktor positionieren sich. Ein Gespräch mit Oliver Wiebe Oliver Rast Die Kampagne »Boycott Qatar« aus aktiven Fanszenen dominierte im Vorfeld der WM in Katar die Stadien. Vor allem ab dem Frühherbst. Nur, wird der Boykottaufruf tatsächlich von der Mehrheit des Publikums unterstützt? Ich habe von vielen aus der Fanszene und meinem Bekanntenkreis gehört, dass sie die Spiele boykottieren. Dennoch sitzen natürlich weiterhin Millionen Menschen hierzulande vor dem TV und fiebern Spielern und Teams der WM hinterher. Der Boykottaufruf ist deshalb um so wichtiger, weil er die Themen ins Gespräch bringt, die diese WM der Schande dominieren: unzählige Menschenrechtsverletzungen, Tausende tote Arbeiter auf den Baustellen, Schwulenhass, die Parallelwelt der milliardenschweren Ölscheichs und das korrupte System FIFA. Welche Parallelveranstaltungen während der WM haben Fans beispielsweise organisiert? Spieleabende, Kickerturniere, Infoveranstaltungen über Katar oder auch Reiseberichte haben Fans, oft zusammen mit Fanprojekten, organisier...

