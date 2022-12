Zum Inhalt dieser Ausgabe | Steuerfrei dank Ausnahmeklausel Privilegien für Reiche: Mehr als 400 Milliarden Euro zwischen 2009 und 2020 abgabenfrei vererbt Bernd Müller In Deutschland mit Arbeit sogenannten Wohlstand zu erlangen, ist beinahe ausgeschlossen. Ohne eine üppige Erbschaft ist das kaum möglich. Beim Erben zeige sich »die wachsende Spaltung der Gesellschaft auf ganz eigene Art«, schrieb der ehemalige SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans kürzlich in einem Positionspapier der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Das Thema beschäftigt die Politik aktuell wieder. Diesen Freitag soll der Bundestag das Jahressteuergesetz 2022 verabschieden. Die FDP hatte versucht, die Freibeträge bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer erhöhen zu lassen, doch in der Koalition mit Sozialdemokraten und Grünen war das bislang nicht durchsetzbar. Ein neuer Vorstoß dazu kommt nun von der Union über den Bundesrat. Einen entsprechenden Entschließungsantrag in der Länderkammer kam aus Bayern und wurde am Donnerstag im Finanzausschuss des Bundesrats diskutiert. »Die Freibeträge der Erbschaftssteuer müssen endlich angehoben werden«, meinte Bayer...

Artikel-Länge: 3311 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen