Re: Frauenmorde in der Türkei

Der Kampf der Frauen in der Türkei währt lang und wird staatlicherseits mit Repression und der Zurücknahme von Frauenrechten beantwortet. Der grausame Mord an einer Studentin in der küstennahen Provinz Mugla löste im Sommer 2020 landesweite Demonstrationen aus. Die 27jährige Pinar Gültekin wurde geschlagen, erwürgt und verbrannt. Täter ist ihr Exfreund. Die Eltern des Opfers, Kurden aus dem ostanatolischen Bitlis, sind fassungslos. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Urvertrauen

Das Band zwischen Mensch und Hund

Alejandre Aja zog 2006 mit dem Remake von Wes Cravens Horrorfilm »The Hills Have Eyes« aus dem Jahr 1977 die beste Karte, die man ziehen kann: Die Familie, die im Camper unterwegs von einer Horde fleischgeiler Mutanten angegriffen wird, hat nicht nur einen, sondern gleich zwei Hunde. Eine Doku über die Nähe des Menschen zum ...