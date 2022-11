Sommer im Winter

Jean-Jacques Sempés Tod im August erwischte mich in den Ferien. Sie waren noch nicht vorüber, als mir so makabrer wie seltsamer Weise die Neuauflage seines Sammelbandes »Endlich Ferien« (1990) in die Hände fiel. Die traurige Nachricht motivierte mich erst recht, in ihm zu schwelgen: Herrlich, wie Sempé seinen Stil perfektioniert hatte, mit welch zartem Witz er klein gezeichnete Menschen in ein Panoramabild setzt, sie sinnend an einem Sommerabend zeigt, in die Ferne blicken lässt und an entfernten Punkten hauchzart auf eine Decke plazierte. So war Sempés Kunst schon immer: etwas konservativ, melancholisch, immer heiter und doch voller Trauer. Neben den Naturdarstellungen mit großen Bäumen, verwunschenen Parks und fast leeren Stränden, auf denen sich nur einzelne Figuren finden, sehen wir großartige Stadtansichten, voll zauberhafter architektonischer Details. Die Dachmansarden, großen Fenster und schmiedeeisernen Balkons erinnern an das Paris der 60er J...