Kinder ohne Ärzte

Der Mangel an Kinderärzten in Deutschland ist akut. Derzeit macht sich das besonders bemerkbar: Erkältungsviren und Grippe sorgen für überfüllte Praxen und bringen Kinderkliniken an ihr Limit. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) zeigte sich am Dienstag besorgt – und machte unter anderem die Politik für die Situation verantwortlich.

»Wir haben eine Anhäufung von Infekten«, klagte Verbandssprecher Jakob Maske gegenüber dpa. Oft seien es viele harmlose ansteckende Erkrankungen, die aufeinanderfolgten. Dass daraus eine heftige Erkältungswelle erwachsen konnte, ist nach Ansicht von Maske auch der Coronakrise geschuldet: Durch sie und durch das Tragen von Masken hätten viele Kinder nicht die Möglichkeit gehabt, ihr Immunsystem zu trainieren.

»Es sind winterliche Verhältnisse, die wir derzeit haben«, berichtete Maske. Deutlich mehr Kinder und Jugendliche suchten im Moment d...