Etikettenschwindel

Die Bundesregierung will ihren eigenen Worten nach stärker gegen den Hass auf Juden vorgehen. Dafür hat das Bundeskabinett am Mittwoch erstmals eine »Nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben in Deutschland« beschlossen. Die gesamtgesellschaftliche Bekämpfung von Antisemitismus sei angesichts der aktuellen Entwicklungen dringlicher denn je, erklärte der Beauftragte der Bundesregierung für den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, bei der Vorstellung des Papiers unter Verweis auf einen Anstieg einschlägiger Vorfälle und Straftaten. So wurden vor knapp ...