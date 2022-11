Genozid als Auslegungssache

Der Bundesrat ließ am Freitag vergangener Woche eine Erweiterung des Paragraphen 130 StGB (Volksverhetzung) ohne Einspruch passieren, die der Bundestag am 20. Oktober mit den Stimmen der Regierungskoalition und der CDU/CSU beschlossen hatte. Damit steht nun fest, dass folgender Absatz in das Gesetz eingefügt wird: »Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Handlung der in den Paragraphen 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art gegen eine der in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Personenmehrheiten oder gegen einen einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer dieser Personenmehrheiten öffentlich oder in einer Versammlung in einer Weise billigt, leugnet oder gröblich verharmlost, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt gegen eine solche Person oder Personenmehrheit aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören.«

Unter dem möglicherweise irreführenden Namen »Völkerstrafgesetzbuch« verbirgt sich deutsch...