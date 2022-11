Bundesregierung hat Nachholbedarf

Seinen jährlichen alternativen Drogen- und Suchtbericht hat der Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, Akzept e. V., am Dienstag in einer Onlinepressekonferenz vorgestellt. Der Schwerpunkt lag diesmal auf der Frage der Legalisierung von Cannabis.

Der Alternativbericht erscheint seit neun Jahren, da in den Berichten der Bundesregierung stets viele Fragen offenblieben oder gar nicht erst gestellt würden, so der Akzept-Vorsitzende Heino Stöver in seinem Eingangsstatement. Allerdings gebe es in diesem Jahr keinen Regierungsbericht. Außerdem würde in Kürze ein Leitfaden des Verbandes zur Regulierung von Cannabis publiziert werden, kündigte der Wissenschaftler an. Über das »Warum« der Regulierung sei man sich in der Runde einig, über das »Wie« würde noch weiter diskutiert. Dabei ginge es um bürgerliche Freiheiten, aber auch um den Schutz der Gesellschaft und speziell den Jugendschutz.

Der Ampelregierung bescheinigte Stöver gute A...