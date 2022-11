Raum für Zwischentöne

»Roll Along, Kentucky Moon« (1932) von Country-Star Jimmie Rodgers schallt am vergangenen Mittwoch durchs Dortmunder Subrosa, als Wayne Graham die kleine Bühne entern, und natürlich spielt Soundmann und Playlister Cornel den Song in Gänze, soviel Respekt muss sein. Die Brüder Kenny (32, Gesang und Gitarre) und Hayden Miles (27, Drums und Gesang) aus dem kleinen Whitesburg in Kentucky bilden das Gerüst der Band, sie haben ihr neues Album »Ish« beinahe zu zweit eingespielt, was man bei dem vollen und transparenten Soundbild nicht unbedingt vermuten würde.

Weshalb sie ihr Album »Ish« genannt haben, frage ich sie vor ihrem Auftritt. Hayden antwortet: »Wenn wir im Englischen ›ish‹ sagen, ist das ein Suffix eines anderen Worts und bedeutet soviel wie ›ungefähr‹, middle of the road, weder in dem Lager noch in dem anderen. Es drückt deine Unfähigkeit aus, dich festzulegen. Ich identifiziere mich sehr mit diesem Konzept, mehr, als die meisten vermutlich hoffen.« F...