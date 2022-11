Den Drachen reiten

In diesen Tagen erscheint im Kölner Papyrossa-Verlag von Beat Schneider der Band »Chinas langer Marsch in die Moderne. 20 nicht-eurozentristische Thesen«. Wir veröffentlichen daraus redaktionell gekürzt und mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag das 15. Kapitel. (jW)

Reitet der rote Drache den kapitalistischen Tiger, oder wird er von diesem geritten? Eine viel geäußerte westliche Fragestellung mit der typischen Konstellation des Entweder-oder, deren Beantwortung fast zwangsläufig unbefriedigend ist.

Die seit über hundert Jahren bestehende Kommunistische Partei Chinas (KPCh), die ihr theoretisches Fundament im Marxismus und im sowjetischen Leninismus hat, war mit der Tatsache konfrontiert, dass sie nicht in einem kapitalistischen Land, sondern in einem großen Entwicklungsland agieren musste. Mao hatte mangels Kapitalismus und Arbeiterklasse in China die Bauern zum revolutionären Subjekt erklärt und so den Marxismus selbst schon ein gutes Stück w...