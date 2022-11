Zum Glück keine Übernahme

Wer sich vom Norden aus dem Erzgebirge nähert, nutzt zunächst die vielbefahrene Bundesautobahn 72, die von Leipzig nach Hof führt. Eingeweihten ist sie auch als »Vogtlandautobahn« bekannt. Sobald man von ihr abzweigt, werden die Straßen eng und die Orte idyllisch. Man fährt durch Gemeinden wie Raschau-­Markersbach und Crottendorf, um schließlich Oberwiesenthal über den 1997 eingemeindeten Ortsteil Hammerunterwiesenthal zu erreichen. Will man meinen westdeutschen Bekannten Glauben schenken, befindet man sich nun im »Fernen Osten«.

Die Geschichte des Skisports dort ist lang. 1906 wurde der Skiclub zu Ober- und Unterwiesenthal gegründet, doch der erste in der Region war er nicht. Das war der SC Norweger 1896 Annaberg, der älteste Skiklub Ostdeutschlands. Die ersten deutschen Skimeisterschaften fanden jedoch in Oberwiesenthal statt, 1911. Die Siegesweite im Skisprung: zwölf Meter. 1924 wurde in Oberwiesenthal die erste Schwebebahn Deutschlands gebaut, auf den...