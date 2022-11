Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Advent in den Höfen Quedlinburg im Weihnachtsfieber Wisst ihr noch? Vor Einführung der Winter-WM für Bolzer drehte sich zu dieser Jahreszeit alles in diesem Land um Weihnachten. Bekloppt, oder? Aber auch in diesem Jahr ist der Weihnachtsmarkt im sachsen-anhaltischen Quedlinburg offen, und die Fachwerkhäuser wollen gesehen werden. Von innen und außen. D 2019. MDR, 19.50 Uhr Burgen und Schlösser in ­Österreich Das Marchfeld Wie immer muss man in Österreich von Wien aus gehen: Das Marchfeld liegt östlich davon, im Wiener Becken. Dort ließ sich der Landesadel allerlei Residenzen hinzimmern, wie das Landschloss von Prinz Eugen von Savoyen, ab 1755 im Besitz von Königin Maria Theresia. Heute leben Pferde und Kamele in...

