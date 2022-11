Sind das überhaupt Völker?

Die beharrliche, obsessive Anprangerung des »Terrorismus« zielt nur darauf ab, jede Form des Widerstands gegen die militärische Okkupation zu kriminalisieren, nicht den Konflikt einzuschränken oder seine Verrohung zu verhindern. (…) In Italien waren einige Gerichtsurteile notwendig, um eine Wahrheit zu bekräftigen, die allen klar sein sollte: »Aus der Definition von Terrorismus bleiben Aktionen gegen Soldaten, die in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind, ausgeschlossen.« (…)

Der ungezwungene Gebrauch der Kategorien gilt nicht nur für Journalisten und Politiker. Nehmen wir uns das relativ neue Buch eine Historikers aus Cambridge vor, das sich mit dem Irak und dem Nahen Osten auseinandersetzt (Christopher Catherwood: Winston's Folly – Imperialism and the Creation of Modern Iraq, London 2004). Dort wird ohne Beschönigung das Verhalten der britischen Truppen im Jahre 1920 beschrieben: im Kampf gegen die Rebellen entfesselten sie »grausame Repressalien«,...