Gegründet 1947 Sa. / So., 26. / 27. November 2022, Nr. 276

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wohngeld-plus-Gesetz kommt Höherer Mietkostenzuschuss für mehr Arme beschlossen, Umsetzung fraglich Jens Walter Der Niedriglohnsektor wird stetig ausgeweitet, während die Immobilienkonzerne die Mieten für ihre Renditen weiter erhöhen und die Kosten für Energie und Nahrungsmittel explodieren – Hunderttausende Niedriglöhner fragen sich in schlaflosen Nächten, wie lange sie noch ein Dach über dem Kopf haben werden. Um den sozialen Sprengstoff ansatzweise zu entschärfen, wurde am Freitag im Bundesrat das »Wohngeld-plus-Gesetz« verabschiedet. Wohngeld können Haushalte beantragen, die keine Sozialleistungen beziehen, aber mit ihren Einkünften nicht über die Runden kommen. Aktuell erhalten etwa 600.000 Haushalte den staatlichen Mietkostenzuschuss in Höhe von durchschnittlich 180 Euro im Monat. Mit dem neuen Gesetz wird die »Wohngeldformel« zum 1. Januar den verschlechterten Gegebenheiten angepasst. Der Kreis der Anspruchsberechtigten wird mehr als verdreifacht, die Höhe der Zahlungen mehr als verdoppelt. Bis zu zwei Mi...

Artikel-Länge: 2835 Zeichen

