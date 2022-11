Erinnern, um zu verändern

Jedes Jahr wird am 20. November auf der ganzen Welt an ermordete trans Menschen erinnert. Der Tag geht zurück auf den Mord an Rita Hester. Sie wurde am 28. November 1998 in ihrer Wohnung in Allston im US-Bundesstaat Massachusetts erstochen. In der Presse wurde der Mord kaum erwähnt, obwohl sie eine bekannte Persönlichkeit war. Aus einer Mahnwache zur Erinnerung an sie entwickelte sich das Internetprojekt »Remembering Our Dead«, aus dem wiederum der international begangene Transgender Day of Remembrance wurde.

Seitdem werden jedes Jahr die weltweit öffentlich bekanntgewordenen Morde registriert. Diese sind im vergangenen Jahr von 375 auf 327 zurückgegangen. Organisationen aus der trans Community weisen jedoch darauf hin, dass die Dunkelziffer wohl um ein Vielfaches höher liegt. In vielen Ländern gibt es keine Gruppen, die die Taten systematisch erfassen könnten. Hinzu kommt, dass die Polizei nur in wenigen Ländern Gewalttaten gegen LSBTIQ-Menschen systemat...