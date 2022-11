The Dark Knight

Der Wahnsinn wirbt für sich: Heath Ledger (1979–2008) in einer seiner letzten und stärksten Rollen, spielt als Joker den Batman (Christian Bale) in den Hintergrund. Denn der Fiesling mit dem Chelsea Grin hat Bock auf die totale Offenlegung des Chaos, das sich Gotham City nennt und in dem der dunkle Ritter ja noch nie auch nur irgendwas unter Kontrolle gebracht hat. USA/GB 2008.

Pro sieben, 20.15 Uhr

Küstenglanz

Historische Schätze neu entdeckt

Ein Flensburger Restaurator und Tischlermeister sorgt dafür, dass es in historischen Gebäuden nicht zieht: Er hat sich auf alte Türen und Fenster spezialisiert. Muss einem ja nicht gleich der Schimmelreiter in die Bude geweht werden, wenn es mal windet. D 2022.

NDR, 20.15 Uhr

Kuba erleben

Einmal durch den Sozialismus, bitte! Von Havannas Platz der Revolution ins Viñalestal...