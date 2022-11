Kein Ausgleich durch Prämie

Das Losungswort der Stunde lautet Einmalzahlungen. Bei den Tarifpartnern auf der Kapitalseite sind sie derzeit hoch im Kurs. Ein Grund ist die Inflationsausgleichsprämie, die mit dem dritten »Entlastungspaket« der Bundesregierung beschlossen wurde. Demnach können »Arbeitgeber« ihren Beschäftigten seit dem 26. Oktober steuerfrei und abgabenfrei einen Betrag bis zu 3.000 Euro gewähren. Freiwillig – versteht sich. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund im Rahmen der »Konzertierten Aktion« unterstützt, ist sie für die Beschäftigten in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen zu einer echten Belastung geworden.

So etwa derzeit beim Arbeitskampf der Beschäftigten an den baden-württembergischen Unikliniken. Der Streit um die tabellenwirksame Erhöhung ist derzeit der Hauptkonfliktpunkt, sagte Andreas Henke, Sprecher für den Verdi-Landesverband Baden-Württemberg, am Die...