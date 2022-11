Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Rückkehr nach Armenien Die junge Diaspora und Krieg Der Krieg, den Aserbaidschan – seines Zeichens natürlich lupenrein-demokratischer Gaslieferant für die EU – gegen seinen Nachbarn bisher führte, wird hierzulande medial an die Wand gedrückt. Es zählt nur die Ukraine. Nun kehren junge Armenierinnen und Armenier in ihr gebeuteltes Heimatland zurück. D 2022. Arte, 19.40 Uhr Das Haus BRD 2029: Zusammen mit seiner Frau Lucia zieht sich der Starjournalist Johann Hellström in sein volldigitalisiertes Ferienhaus auf einer Ostseeinsel zurück. Hellström wurde von der regierenden Partei mit einem Berufsverbot belegt und klammert sich an die Hoffnung, aus seinem Exil heraus seine Unschuld beweisen zu können. D...

